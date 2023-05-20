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Росія перекинула до Бахмута додаткові сили – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія перекинула до Бахмута додаткові сили – британська розвідка
РФ посилює Бахмутський напрямок
фото з відкритих джерел

РФ продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль

За останні чотири дні Росія, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Це сталося після тактичних здобутків України на флангах Бахмута до середини травня та заяв ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина про те, що його найманці можуть вийти з міста.

«З огляду на те, що Росія, ймовірно, має відносно небагато незадіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є помітним зобов’язанням російського командування», – зазначає британська розвідка.

Міноборони Британії вважає, що РФ продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить їй претендувати на певний успіх у війні.

Росія перекинула до Бахмута додаткові сили – британська розвідка фото 1

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.

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Теги: Бахмут британська розвідка війна ЗСУ окупанти росія

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