Поліція назвала кількість учасників акцій у неділю по країні

Безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських

Поліцейські забезпечили правопорядок під час масових заходів в країні, у яких взяли участь 14,5 тисяч громадян. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. За її даними, публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських. Зокрема, з нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 8 регіонах країни в 22 населених пунктах відбулись



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Безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських

Поліцейські забезпечили правопорядок під час масових заходів в країні, у яких взяли участь 14,5 тисяч громадян. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За її даними, публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських.

Зокрема, з нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 8 регіонах країни в 22 населених пунктах відбулись 34 масових заходи.

До забезпечення правопорядку були залучені різні підрозділи Нацполіції, зокрема, поліції діалогу, вибухотехніки, тактики та кінологи.

Сьогодні у Києві проходив «Марш за майбутнє». Він розпочався близько 12:30 і закінчився близько 13:20. Після цього почався мітинг.

Перед початком маршу у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

У неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. А на мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка.

У Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

Зранку у Києві близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Також у столиці пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.