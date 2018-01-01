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    Події в Україні

    Поліція назвала кількість учасників акцій у неділю по країні

    Безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських
    Поліцейські забезпечили правопорядок під час масових заходів в країні, у яких взяли участь 14,5 тисяч громадян. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. За її даними, публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських. Зокрема, з нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 8 регіонах країни в 22 населених пунктах відбулись
    • Сьогодні, 19:45
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    Безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських

    Поліцейські забезпечили правопорядок під час масових заходів в країні, у яких взяли участь 14,5 тисяч громадян. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    За її даними, публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських.

    Зокрема, з нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 8 регіонах країни в 22 населених пунктах відбулись 34 масових заходи.

    До забезпечення правопорядку були залучені різні підрозділи Нацполіції, зокрема, поліції діалогу, вибухотехніки, тактики та кінологи.

    Сьогодні у Києві проходив «Марш за майбутнє». Він розпочався близько 12:30 і закінчився близько 13:20. Після цього почався мітинг. 

    Перед початком маршу у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

    У неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. А на мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка

    У Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

    Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

    Зранку у Києві близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Також у столиці пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

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