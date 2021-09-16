У Карпатах туристи розвели багаття і стався вибух, є загиблі та травмовані

Вночі рятувальники доставили постраждалих до підніжжя гори, де передали медикам

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху

Напередодні ввечері, 15 вересня, 12 туристів, двоє з яких діти, під час привалу на полонині «Під Берди» поблизу села Вороненка в Івано-Франківській області, розвели багаття, внаслідок чого стався вибух, – четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що інформація про інцидент надійшла до Служби порятунку о 21:20 у середу. Одразу оголосили збір для пошуково-рятувальних відділень Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ.

О 21:49 до проведення аварійно-рятувальних робіт додатково залучили три бригади медицини катастроф та мобільно-оперативну групу ДСНС.

О 00:45 рятувальники розпочали супровід першої постраждалої особи, а о 01:15 – супровід учасників групи, які не зазнали травмувань. О 02:20 рятувальники почали переносити на ношах одну важко хвору особу, а двох інших постраждалих, а також двох дітей, які перебували у задовільному стані, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності до підніжжя гори в селі Вороненко.

Для надання допомоги постраждалим залучали сили й техніку управлінь ДСНС в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

Нагадаємо, на днях у Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото).