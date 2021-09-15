У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)

Дівчину транспортували до присілку Кевелів смт Ясіня й передали в руки лікарів

У Рахівському районі Закарпаття під час туристичного походу стало зле 18-річній киянці. На пошуки туристів вирушили рятувальники, повідомляє ДСНС у Закарпатський області.

«Опівдні 14 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в Рахівському районі погіршилося самопочуття в мешканки Києва. 18-річна дівчина вийшла в похід напередодні й стала почуватися зле. Інші члени групи сподівалися, що їй покращає після ночівлі. Однак вранці, коли туристи почали підйом на гору Петрос, стало зрозуміло, що киянка не зможе йти далі.

Для допомоги дівчині на місце події вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Кваси. Вони відшукали туристку, в якої виявився дуже високий тиск. Тож їй зробили необхідний укол і на ношах перенесли до рятувального автомобіля, на якому транспортували до присілку Кевелів смт Ясіня й передали в руки лікарів бригади екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва.