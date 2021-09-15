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    У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)

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    У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)
    Фото: dsns.gov.ua

    Дівчину транспортували до присілку Кевелів смт Ясіня й передали в руки лікарів

    У Рахівському районі Закарпаття під час туристичного походу стало зле 18-річній киянці. На пошуки туристів вирушили рятувальники, повідомляє ДСНС у Закарпатський області.

    «Опівдні 14 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в Рахівському районі погіршилося самопочуття в мешканки Києва. 18-річна дівчина вийшла в похід напередодні й стала почуватися зле. Інші члени групи сподівалися, що їй покращає після ночівлі. Однак вранці, коли туристи почали підйом на гору Петрос, стало зрозуміло, що киянка не зможе йти далі.

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    У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)
    У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)
    У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)
    У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)

    Для допомоги дівчині на місце події вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Кваси. Вони відшукали туристку, в якої виявився дуже високий тиск. Тож їй зробили необхідний укол і на ношах перенесли до рятувального автомобіля, на якому транспортували до присілку Кевелів смт Ясіня й передали в руки лікарів бригади екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у лютому біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва.

    Теги: ДСНС Закарпаття рятувальники
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    У Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото)