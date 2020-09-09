Експерт пояснив, як відреагує український ринок, якщо Білорусь зупинить експорт нафтопродуктів



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Білорусь отримує з українського ринку левову частку надходжень, - експерт

Режим Лукашенка не робитиме якісь «різкі рухи», адже український ринок для них дуже важливий – Гончар

Навіть якщо постачання пального з Білорусі припиниться, це не стане критичним фактором для України. Так прокоментував ситуацію з потенційною загрозою припинення постачання пального з сусідньої країни, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, пише АgroPolit.com.

За словами експерта, попри страйки, які проходять на підприємствах Білорусі, на постачання паливних матеріалів це не вплинуло, підприємства працюють у звичному режимі та не припиняють свою діяльність.

«До того ж, я не думаю, що режим Лукашенка, який поки що зберігає владу, не робитиме якісь «різкі рухи», адже український ринок для них дуже важливий. Білорусь отримує звідси левову частку надходжень», – наголосив Гончар.

Експерт також нагадав, що зараз у Білорусі «економіка сиплеться, фінансова система сиплеться і додавати собі проблем із втратою ринку збуту продукції вони не збираються». «Наприклад, зупинка експорту в Україну чи різке підвищення експортного мита – це позбавлення себе частини доходів, які зараз їм дуже потрібні», – запевняє Гончар.

На думку експерта, РФ не збирається щедро субсидіювати Білорусь, «щоб вони там Лукашенку не обіцяли». «Тому, я думаю, що в такому оперативному режимі якихось серйозних перебоїв пального не варто очікувати. Також ми бачимо, що будь-які політичні заяви не мають економічного продовження та наслідків», – заявив Михайло Гончар.

Як повідомлялося 3 серпня, в Україні протягом липня зросла ціна на пальне.