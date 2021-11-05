Поліція затримала банду, яка грабувала людей за допомогою крапель для очей (відео)

Правоохоронці провели спецоперацію на теренах трьох західних областей

Тернопільські поліцейські затримали банду грабіжників, які підмішували жертвам в алкоголь очні каплі. Начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол повідомив про затримання восьми учасників угруповання.

За попередньою інформацією, зловмисники діяли на території Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Лише не Тернопільщині зафіксували вісім випадків грабежу. До затримання зловмисників залучили близько 100 правоохоронців.

У поліції повідомили, що учасники злочинної групи знайомилися з громадянами у розважальних закладах, на залізничних вокзалах чи автостанціях та, увійшовши в довіру, пропонували їм випити алкоголь. Вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат.

«Діяльність групи оперативники розпочали документувати з квітня цього року», – розповів Олександр Богомол.– До її складу входили вісім чоловіків віком від 20 до 30 років. Жертви – молоді люди. Вони нічого не пам’ятали по пів доби, часто втрачали свідомість і лише згодом виявлялося, що в них зникли всі цінні речі, документи та кошти».

Саме затримання грабіжників відбулося ще у четвер, 4 листопада. Правоохоронці провели спецоперацію на теренах трьох областей. Під час обшуків вилучили очні краплі «Цикломед» у великій кількості, автомобілі, мобільні телефони та записники.

Діяльність злочинної групи розповсюдилася на Тернопільську, Львівську та Івано-Франківську області. Лише на Тернопільщині до правоохоронців звернулося вісім громадян, які потрапили в таку пастку грабіжників. «Зловмисники викидали своїх жертв у лісопосадку міста, залишали їх у безпорадному стані, який міг легко призвести до смерті. Тому закликають людей з обережністю ставитися до незнайомців, які пропонують вам допомогти», – додав Олександр Богомол.

Підозри за цими восьми епізодами чоловікам вже оголошені. Чотирьох зловмисників уже взяли під варту. За словами Олександра Богомола, на території інших областей таких грабежів може бути значно більше, адже зловмисники лише час від часу заїжджали в Тернопільську область. Також у тернопільській поліції заявили, що будуть звертатися до МОЗ, щоб заборонити в аптеках продаж очних крапель «Цикломед», які використовували грабіжники.



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