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«Політолог» Медведчука, який переховується у Криму, отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Політолог» Медведчука, який переховується у Криму, отримав підозру
Олександр Лазарєв безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників Кремля
фото: СБУ

Підозрюваний частим «гостем» в ефірах підсанкційних каналів «Наш», «Zik», «NewsOne», «112» і «Russia today»

Служба безпеки України зібрала доказову базу на прокремлівського «політолога» Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі», – йдеться в повідомленні.

Для цього підозрюваний частим «гостем» в ефірах підсанкційних каналів «Наш», «Zik», «NewsOne», «112» і «Russia today». У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України «громадянською війною».

Втім, після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон. Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, нещодавно суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.

Теги: Крим Віктор Медведчук пропаганда

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