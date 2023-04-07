«Політолог» Медведчука, який переховується у Криму, отримав підозру

Підозрюваний частим «гостем» в ефірах підсанкційних каналів «Наш», «Zik», «NewsOne», «112» і «Russia today»

Служба безпеки України зібрала доказову базу на прокремлівського «політолога» Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі», – йдеться в повідомленні.

Для цього підозрюваний частим «гостем» в ефірах підсанкційних каналів «Наш», «Zik», «NewsOne», «112» і «Russia today». У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України «громадянською війною».

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Втім, після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон. Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, нещодавно суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.