ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну

У війні проти РФ традиційно склалося, що вороги тиснуть до певного періоду, потім українці переходять у контрнаступ

Якщо війська на довгий час переходять у глуху оборону і не розглядають варіантів наступу, не готуються операції, не відбувається накопичення сил – це згубно впливає на армію. Очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі каналу «Київ24» сказав, що «це дуже сильно затягує… в часі війну». «А витрати, втрати… зростають у рази. Це прекрасно всі розуміють…», – підкреслив він.

За його словами, і у війні проти РФ традиційно склалося, що вороги тиснуть до певного періоду, потім українці переходять у контрнаступ, і супротивники відступають. «І кожен раз ми звільняємо додатково наші території. Тобто тенденція є, зберігається», – додав Тимочко.

Нагадаємо, наприкінці березня російська армія, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області. Про це у суботу, 30 березня, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Раніше Зеленський пояснив, у якому випадку ЗСУ доведеться відступати.

До слова, Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.