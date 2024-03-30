Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
Глуха оборона згубно впливає на армію, упевнений військовий
фото з відкритих джерел

У війні проти РФ традиційно склалося, що вороги тиснуть до певного періоду, потім українці переходять у контрнаступ

Якщо війська на довгий час переходять у глуху оборону і не розглядають варіантів наступу, не готуються операції, не відбувається накопичення сил – це згубно впливає на армію. Очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі каналу «Київ24» сказав, що «це дуже сильно затягує… в часі війну». «А витрати, втрати… зростають у рази. Це прекрасно всі розуміють…», – підкреслив він.

За його словами, і у війні проти РФ традиційно склалося, що вороги тиснуть до певного періоду, потім українці переходять у контрнаступ, і супротивники відступають. «І кожен раз ми звільняємо додатково наші території. Тобто тенденція є, зберігається», – додав Тимочко.

Нагадаємо, наприкінці березня російська армія, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області. Про це у суботу, 30 березня, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Раніше Зеленський пояснив, у якому випадку ЗСУ доведеться відступати

До слова, Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.

Читайте також: Перед тим як ненавидіти США – подумайте, де б ми були без них
Теги: армія путін українці окуповані території диктатор контрнаступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таймазова полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Дзюдоїстка Таймазова, яка підтримує війну та Путіна, виграла «бронзу» престижного турніру
Сьогодні, 20:31
Лабрадор Ермі
Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії
Сьогодні, 19:11
Військові, які з першого дня війни на фронті, потребують відпочинку
Демобілізація військових: нардеп розповів, які зміни пропонує Генштаб та Рада
Сьогодні, 20:54

Події в Україні

ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
Демобілізація військових: нардеп розповів, які зміни пропонує Генштаб та Рада
Демобілізація військових: нардеп розповів, які зміни пропонує Генштаб та Рада
Авдіївський напрямок: Генштаб повідомив, у районі яких населених пунктів ідуть бої
Авдіївський напрямок: Генштаб повідомив, у районі яких населених пунктів ідуть бої
«Шахеди» і загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
«Шахеди» і загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії
Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
6919
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
6709
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5657
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
3199
Мер одного з українських міст заявив, що вступає до лав ЗСУ
2734
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Новини

«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Сьогодні, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua