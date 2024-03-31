Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster

VAB хоч і є старою технікою, проте все ще працюють та принесуть значну користь

Сотні машин будуть передані українській стороні у 2024-му і на початку 2025 року

Франція в межах нового пакета військової допомоги поставить Україні сотні старих, але досі справних машин бронетехніки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, пише Le Parisien.

«Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ», – пояснив міністр оборони.

Бронетранспортерам VAB понад 40 років. У французькій армії вони поступово замінюються на машини нового покоління Griffon.

За словами міністра, VAB хоч і є старою технікою, проте все ще працюють та принесуть Збройним силам України значну користь. Він додав, що сотні машин будуть передані українській стороні у 2024-му та на початку 2025 року.

Також у відповідь на прохання допомогти з посиленням протиповітряної оборони Франція передасть Україні партію ракет Aster 30 для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T Mamba.

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція передаватиме Україні списане озброєння, яке вивільнюється через програму переозброєння армії.

Як повідомлялося, французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений.

До того ж, Франція найближчим часом зможе надати Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ.