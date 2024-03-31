Генерал оцінив, чи здатний Путін розгорнути великий наступ найближчим часом

Наступальні дії ворога у зимово-весняний період були очікуваними, тому українська армія готувалася до них

На переконання ветерана Служби зовнішньої розвідки, Росія має план наступу, але не можливості його провести

Армія Росії впродовж наступних трьох-чотирьох місяців не здатна наростити достатній потенціал для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України. Таку думку висловив ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан в етері «Еспресо».

Військовий нагадав, що на будь-якій війні є дві сторони, які створюють свої плани відповідно до цілей, яких прагнуть досягти. За його словами, наступальні дії ворога у зимово-весняний період були очікуваними, тому українська армія вживала відповідних заходів. Питання в тому, наскільки вони були ефективними, але тут важливо й враховувати контекст – наскільки швидко Україна отримувала все необхідне і наскільки швидко на потреби реагували партнери, звертає увагу Богдан.

«Безумовно, у Росії є план щодо наступу, але питання полягає в іншому – наскільки РФ спроможна реалізувати ці плани?» – каже генерал-лейтенант.

Він наголосив, що йдеться не лише про Україну, але й про європейські країни, яким також загрожує російський диктатор Володимир Путін.

«Великих можливостей у Путіна, аби розгорнути широкомасштабний наступ у період весняно-літній чи літньо-осінній, поки що немає. І навряд чи протягом 3-4 місяців він буде здатний їх підготувати. Той окупаційний контингент, понад 400 тис., який перебуває в Україні, у більшості хоч і діє, але відчуваються проблеми як із бронетехнікою, так і з бойовим та морально-психологічним станом окупаційних сил», – зауважив Богдан.

Нагадаємо, що російські війська зосереджуються на наступальних діях на Лиманському напрямку, а останніми тижнями знизили темпи наступальних дій на Куп'янському напрямку. Також окупанти заявили про відновлення наступу на Сіверському напрямку.

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун вважає, що побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, імовірно, Росія готує новий наступ.