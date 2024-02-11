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Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
Полонений росіянин розповів про мотивацію йти на війну
фото: скріншот із відео

Росіянин заявив, що добровільно підписав контракт із ЗС РФ

Полонений солдат ворожої армії РФ розповів про мотивацію йти на війну проти України тим, що у нього не було умов для проживання в Росії. Відео розмови з військовослужбовцем окупаційної армії Росії, який потрапив у полон, надав омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами росіянина, в його рідній країні йому нібито не було де жити.

На відео можна побачити, що поранений загарбник лежить у кареті «швидкої» й вочевидь після отримання допомоги прямує до колонії, де матиме дах над головою, а також шанс повернутися до РФ.

У спілкуванні з представником координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими росіянин заявив, що добровільно підписав контракт із ЗС РФ.

«Мені просто жити ніде було», – відповів він на питання, якою була його мотивація йти воювати.

Під відео Лубінець 11 лютого нагадав, що триває 718 день великої війни РФ проти України. Російські військові безжально та цинічно продовжують знищувати український народ, забирають життя дітей, жінок та чоловіків.

«Маємо зробити все, аби держава-терорист понесла відповідальність за кожен скоєний злочин. За кожне життя, яке відібрали російські солдати», – написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Раніше ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу. 

Нагадаємо, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

«Таких як я було десь двадцять солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану. Були й інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Непальці говорять на урду або хінді, яких я не розумію. Єгиптяни арабською, якої я теж не розумію. Деякі індуси говорять англійською, але дуже погано», – каже Аділь.

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Теги: росія полон військові держава злочин солдат втрати відео Лубінець

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