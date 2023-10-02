Польща передала Україні партію відремонтованих Leopard 2 (фото)

Тривають роботи щодо інших танків

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Триває робота над іншими бойовими машинами. Про це пише Polska Grupa Zbrojeniowa.

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«Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.

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У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.

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Нагадаємо, після загострення у відносинах між Україною та Польщею, делегація з Варшави не приїхала на збройовий форум у Києві.

Раніше посол України в Польщі розповів, чи вплине зернова суперечка на відносини Києва та Варшави.