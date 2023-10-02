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Польща передала Україні партію відремонтованих Leopard 2 (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща передала Україні партію відремонтованих Leopard 2 (фото)
фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

Тривають роботи щодо інших танків

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Триває робота над іншими бойовими машинами. Про це пише Polska Grupa Zbrojeniowa.

«Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.

У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.

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Нагадаємо, після загострення у відносинах між Україною та Польщею, делегація з Варшави не приїхала на збройовий форум у Києві.

Раніше посол України в Польщі розповів, чи вплине зернова суперечка на відносини Києва та Варшави.

Теги: Польща Україна танки

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