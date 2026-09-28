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OTP Bank зібрався піти з Росії після рекордного зростання прибутків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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OTP Bank зібрався піти з Росії після рекордного зростання прибутків
Російський бізнес OTP Bank потрапив під пильну увагу ЄС
фото: intellinews

OTP Bank зібрався піти з Росії після рекордного зростання прибутків

Найбільший банк Угорщини OTP Bank розпочав перегляд своєї стратегії щодо Росії та розглядає можливість повного виходу з російського ринку. Це відбувається попри те, що після початку повномасштабної війни діяльність банку в РФ стала вп'ятеро прибутковішою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«З огляду на свої стратегічні інтереси в країнах Балтії та обмежений прогрес у отриманні додаткових дивідендів з Росії протягом останнього року, OTP розпочав перегляд своєї стратегії щодо Росії, зокрема можливий повний вихід із російського ринку», – заявив генеральний директор OTP Group Петер Чані.

Перегляд планують завершити до кінця року. За словами Чані, його результат має забезпечити максимізацію довгострокової акціонерної вартості.

OTP Bank залишається одним із європейських банків, які продовжили працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Частка банку на російському ринку становить близько 0,4%, однак за цей час він зміг репатріювати близько $880 млн у вигляді дивідендів від свого російського бізнесу.

Після 2022 року діяльність OTP у Росії стала вп'ятеро прибутковішою. У банку пояснили тимчасове зростання доходів тим, що банки ЄС стали привабливішими для західних компаній, які продовжують працювати в Росії, завдяки їхній безпеці та надійності.

Водночас російський бізнес OTP опинився під увагою європейських регуляторів через плани банку придбати балтійський Luminor та таким чином розширити свою присутність у єврозоні. Найближчими тижнями рішення щодо запланованої угоди мають ухвалити Європейський центральний банк та естонський національний регулятор.

Finantsinspektsioon заявив, що вивчає діяльність OTP у Росії і вона «викликає серйозні питання і стане одним із ключових аспектів під час оцінки потенційного придбання Luminor».

Сам OTP заявляє, що після початку повномасштабної війни одразу призупинив корпоративне кредитування в Росії та вивів із країни внутрішньогрупове фінансування. Нинішня діяльність банку в РФ, за його твердженням, майже повністю зосереджена на роздрібному споживчому кредитуванні.

Банк також скоротив кількість співробітників у Росії на 25%, а мережу відділень – на 40%. У компанії стверджують, що випадків порушення міжнародних санкцій не виявили.

Водночас Bloomberg із посиланням на документи повідомляє про зв'язки частини клієнтів OTP із російськими державними структурами.

Зокрема, у внутрішньому листуванні «Газпрому» за квітень і травень 2026 року обговорювалася можлива схема розрахунків за участю «Газпром Експорту», сербського газорозподільника «Югоросгаз» та «Росінгазу». Один із варіантів передбачав переказ коштів із рахунку «Югоросгазу» в євро в OTP Bank Serbia на рахунок «Росінгазу» в сербському державному банку.

При цьому документи, які вивчило агентство, не містять доказів реалізації жодної з описаних схем. Так само у 2022 році через OTP Bank Serbia планували перевести дивіденди від «Югоросгазу» російському «Газпрому», однак підтверджень проведення цієї транзакції немає.

Серед клієнтів OTP у Росії, за даними Bloomberg, також було «Товариство сприяння російському історичному розвитку «Царград», яке перебуває під контролем російського бізнесмена Костянтіна Малофєєва.

Інші клієнти банку отримували виплати за послуги організаціям, серед яких фонд «История отечества» на чолі з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним та підприємство «Ясен», яке управляє нерухомим майном для російської зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, у 2026 році в Росії суттєво зросла кількість збиткових банків та інших кредитних організацій. Станом на серпень негативний фінансовий результат зафіксували 65 із 300 російських банків.

За підсумками другого кварталу зі збитками працювали 24,5% кредитних організацій РФ проти 18% роком раніше. Із січня до серпня їхня кількість зросла на 87% у річному вимірі та сягнула 86 установ.

Водночас Центробанк РФ заявляв, що фінансові проблеми окремих установ не створюють загрози для стійкості всієї банківської системи. За його даними, збитків переважно зазнають банки з невеликою сукупною часткою в активах сектору.

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Теги: банк росія економіка

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