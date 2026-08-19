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«Як сон. Не віриться, що я вдома…»: перші слова наших захисників на рідній землі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Як сон. Не віриться, що я вдома…»: перші слова наших захисників на рідній землі
Двоє з повернутих воїнів вчора святкували свій день народження
фото: Офіс президента

Після років полону воїни нарешті змогли почути голоси близьких і рідних

Українські воїни, які щойно повернулися з російського полону, поділилися першими емоціями від зустрічі з рідною землею. Перші дзвінки рідним стали для звільнених найважливішим моментом після місяців чи навіть років у неволі. Відео опублікував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

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«Як сон. Навіть не віриться, що я вдома…» , – зізнався один із звільнених Героїв в розмові з близькими. «Все добре… Скоро буду вдома – я нарешті в Україні», – поділився інший захисник.

Варто відзначити, що йдеться про частину з 103 українських оборонців, яких вдалося звільнити з російського полону завдяки роботі державних органів у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Серед повернутих – військовослужбовці ЗСУ, зокрема бійці Територіальної оборони та Військово-Морських Сил, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Запорізькому напрямках.

Наймолодшому з визволених воїнів – 26 років, найстаршому – 59. Серед них є і тяжкопоранені та тяжкохворі захисники, яким тепер належить пройти реабілітацію. Українських героїв привітали з поверненням додому, а їхні родини – з довгоочікуваною зустріччю з рідними.

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Теги: ЗСУ війна обмін полоненими

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