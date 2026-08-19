Атака «Бандеролей» на Житомир забрала життя двох поліцейських

Удар припав на будівлю обласного управління Нацполіції, після влучання спалахнула пожежа

Російські війська атакували Житомир безпілотниками типу «Бандероль». Унаслідок удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Національної поліції Максима Цуцкірідзе.

За його словами, під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Унаслідок російської атаки виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. «Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали», – повідомив Цуцкірідзе.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

На місці російської атаки працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим, забезпечують безпеку людей та документують наслідки удару.

фото: Національна поліція України

«Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху», – заявив голова Нацполіції.

Цуцкірідзе назвав російську атаку проявом терору проти людей та тих, хто їх захищає. «Це ще один прояв справжньої суті російської агресії - терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає», – наголосив він.

Голова Національної поліції також звернувся до правоохоронців, які продовжують працювати після атаки.

«Я хочу окремо звернутися до наших поліцейських. Попри біль і втрату, ви залишаєтеся на своїх місцях. Ви продовжуєте виконувати службу, допомагати людям і тримати безпеку країни.

Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Усім постраждалим - сил і якнайшвидшого одужання», – написав Цуцкірідзе.

Нагадаємо, раніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про атаку Житомира реактивними дронами. Тоді було відомо про влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а інформація щодо загиблих і постраждалих уточнювалася.