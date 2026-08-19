У Рівному дитячий лікар помер після мобілізації. ТЦК розкрив деталі щодо його бронювання

Лікаря було мобілізовано, а за кілька днів він помер

43-річний Дмитро Сисонюк був заброньований лікарнею, однак за кілька днів до мобілізації медзаклад втратив статус критично важливого

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснив обставини мобілізації 43-річного дитячого лікаря-анестезіолога Дмитра Сисонюка, який згодом помер у Вінниці. На момент призову медик уже не мав чинного бронювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Рівне».

Сисонюк працював анестезіологом у Рівненській обласній дитячій лікарні та раніше був заброньований медзакладом. Однак 24 липня 2026 року лікарня втратила статус критично важливого підприємства, а її працівники – відповідно статус заброньованих.

У ТЦК повідомили, що Сисонюка доставила до обласного терцентру комплектування група оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади. Там наголосили, що на момент призову лікар не мав статусу заброньованого.

27 липня Сисонюк пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, військових навчальних закладах і центрах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони. Після цього медика призвали на військову службу та направили до Української військово-медичної академії у Києві.

5 серпня 43-річний молодший лейтенант помер під час лікування у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону у Вінниці. За даними поліції, чоловік отримав травми внаслідок падіння з вікна вбиральні на п'ятому поверсі. Родичі медика заявляли, що не вірять у версію про падіння.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини смерті Сисонюка. Кримінальне провадження відкрито з позначкою «нещасний випадок». Свідків уже допитали, слідчі очікують на результати судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині 46-річний чоловік раптово помер після проходження ВЛК. Його доставили до Коростенського районного ТЦК, де військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах.

Невдовзі після проходження комісії чоловік знепритомнів на території ТЦК. У машині швидкої допомоги в нього зупинилося серце. Попередньою причиною смерті називали раптову зупинку серця, остаточні висновки мала дати судово-медична експертиза.