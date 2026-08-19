Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від посади

Посадовця підозрюють у вимаганні $15 тис. за допомогу військовозобов'язаним з уникненням мобілізаційних заходів

Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у вимаганні та одержанні $15 тис. неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Раніше посадовцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив можливість внесення застави у розмірі 4 млн 659 тис. грн.

За даними слідства, керівник обласного ТЦК вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних. За цю суму він нібито мав сприяти зняттю чоловіків із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для їхнього подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, за версією слідства, посадовець обіцяв допомогти ще одному громадянину, якого вже мобілізували. Йшлося про сприяння у тому, щоб його не прийняли до військової частини та направили на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Слідство підозрює посадовця у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Розслідування справи триває.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив від посади керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що його офіс неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема в роботі очільника обласного ТЦК. За виявленими фактами Офіс омбудсмена направляв офіційні реагування та вимагав усунути порушення.

Наприкінці липня Державне бюро розслідувань спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ розпочало масштабну операцію «Чесний призов». У її межах обшуки проводили у понад 100 ТЦК та СП обласного й районного рівнів по всій Україні. Метою операції називали мінімізацію протиправних явищ у роботі терцентрів, зокрема порушень прав людини та зловживань посадовців службовим становищем.