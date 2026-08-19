Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від посади

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від посади
Начальник обласного ТЦК вимагав $15 тис. за «допомогу» військовозобов'язаним – слідство
фото: прокуратура України

Посадовця підозрюють у вимаганні $15 тис. за допомогу військовозобов'язаним з уникненням мобілізаційних заходів

Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у вимаганні та одержанні $15 тис. неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Раніше посадовцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив можливість внесення застави у розмірі 4 млн 659 тис. грн.

За даними слідства, керівник обласного ТЦК вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних. За цю суму він нібито мав сприяти зняттю чоловіків із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для їхнього подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, за версією слідства, посадовець обіцяв допомогти ще одному громадянину, якого вже мобілізували. Йшлося про сприяння у тому, щоб його не прийняли до військової частини та направили на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Слідство підозрює посадовця у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Розслідування справи триває.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив від посади керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що його офіс неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема в роботі очільника обласного ТЦК. За виявленими фактами Офіс омбудсмена направляв офіційні реагування та вимагав усунути порушення.

Наприкінці липня Державне бюро розслідувань спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ розпочало масштабну операцію «Чесний призов». У її межах обшуки проводили у понад 100 ТЦК та СП обласного й районного рівнів по всій Україні. Метою операції називали мінімізацію протиправних явищ у роботі терцентрів, зокрема порушень прав людини та зловживань посадовців службовим становищем.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора Миколаївщина хабар ТЦК підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівника Держгеокадастру Львівщини затримано на хабарі у $30 тис. працівнику НАЗК
Керівника Держгеокадастру Львівщини затримано на хабарі у $30 тис. працівнику НАЗК
28 липня, 18:13
Петер Сійярто очолював МЗС Угорщини понад десять років
Справу проти соратника Орбана про хабар передали до поліції Будапешта
9 серпня, 06:38
Шахраї у TikTok обіцяли українцям подвоїти та потроїти гроші
Поліція викрила шахраїв, які під час ефірів у TikTok виманювали гроші в українців
13 серпня, 16:29
17-річна сирота залишилася без піклувальника через його мобілізацію
ТЦК мобілізував єдиного піклувальника сироти у Дніпрі
Вчора, 13:47
Чоловік у формі схопив дитину, притиснув до машини та почав бити
В Одесі чоловік у військовій формі побив дитину: реакція ТЦК та поліції
Сьогодні, 08:35
Двоє іноземців влаштували диверсію на енергооб'єкті у Чернівцях
Іноземці підпалили електропідстанцію у Чернівцях на замовлення Росії
Сьогодні, 14:00
Адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD
Обіцяв «вирішити» справу в суді за $14 тис.: у Києві затримано адвоката
20 липня, 13:50
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі
На Одещині майор відправив понад 80 військових будувати власний будинок – генпрокурор
29 липня, 19:43
СБУ провела масштабну спецоперацію проти організаторів схем для ухилянтів
СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації
3 серпня, 13:17

Події в Україні

Росія атакувала Житомир реактивними дронами: є влучання
Росія атакувала Житомир реактивними дронами: є влучання
Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від посади
Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від посади
У Рівному дитячий лікар помер після мобілізації. ТЦК розкрив деталі щодо його бронювання
У Рівному дитячий лікар помер після мобілізації. ТЦК розкрив деталі щодо його бронювання
«Як сон. Не віриться, що я вдома…»: перші слова наших захисників на рідній землі
«Як сон. Не віриться, що я вдома…»: перші слова наших захисників на рідній землі
Суд має розблокувати Червоноградську збагачувальну фабрику і призначити незалежного керуючого – нардеп
Суд має розблокувати Червоноградську збагачувальну фабрику і призначити незалежного керуючого – нардеп
103 українські захисники вдома: наймолодшому воїну – 26 років, найстаршому – 59
103 українські захисники вдома: наймолодшому воїну – 26 років, найстаршому – 59

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
79K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
69K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua