Росія атакувала Житомир реактивними дронами: є влучання

Ворожий безпілотник влучив у будівлю обласного управління Національної поліції

Російські війська атакували Житомир реактивними безпілотниками. Зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Наразі на місці російської атаки працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, бригади екстреної медичної допомоги та інші необхідні спеціальні служби.

Інформація про можливих загиблих та постраждалих унаслідок удару наразі уточнюється. «Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам», – закликав Бунечко.

Голова Житомирської ОВА також подякував службам, які працюють на місці атаки. «Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці», – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 19 серпня російські окупанти атакували FPV-дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона. Російські війська регулярно атакують цивільних у Херсоні за допомогою безпілотників. У ніч на 18 серпня боєприпас із російського дрона влетів через вікно приватного будинку в Центральному районі міста та впав просто в ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Боєприпас не вибухнув, дитина не постраждала.

Раніше унаслідок чергової російської атаки на Київщину частина приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Київгума» зазнала руйнувань. Повідомляється, що критичних пошкоджень немає, а всі працівники залишилися неушкодженими завдяки вчасно проведеній евакуації.