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Суд має розблокувати Червоноградську збагачувальну фабрику і призначити незалежного керуючого – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суд має розблокувати Червоноградську збагачувальну фабрику і призначити незалежного керуючого – нардеп

Без запуску Червоноградської ЦЗФ Україні буде складніше пройти опалювальний сезон – Бондар

Суд у Львові має нарешті ухвалити рішення, яке дозволить розблокувати роботу Червоноградської збагачувальної фабрики та призначити керуючого санацією, орієнтованого на державний інтерес. Про це заявив народний депутат Михайло Бондар з трибуни Верховної Ради.

«8 років фабрика під санацією, постійно арбітражні керуючі міняються, лобістські групи відстоюють своїх арбітражних керуючих, контрольованих. 8 місяців заблоковано, фактично, фабрика не працює», – наголосив він.

Бондар пояснив, що проблема фабрики напряму пов’язана з підготовкою до опалювального сезону. Вугілля Львівсько-Волинського басейну не можна просто видобути й одразу відправити на ТЕС – його потрібно попередньо збагатити, і саме Червоноградська ЦЗФ фактично є ключовим підприємством для цього процесу.

«А це вугілля, яке зараз є на підконтрольній території Львівсько-Волинського басейну, мусить збагачуватися. І фактично ця фабрика тільки й може це робити», – сказав депутат.

За його словами, на тлі очікувань складної зими Україні потрібно максимально використовувати внутрішній ресурс – зокрема вугілля та газ для балансування енергосистеми. Тому подальший простій ЦЗФ лише звужує можливості теплової генерації.

Бондар закликав суд не переносити засідання і призначити керуючим санацією кандидата від держави, який не представлятиме інтереси окремих груп впливу.

«Я закликаю, щоб вони сьогодні прийняли державницьке рішення: призначили арбітражним керуючим людину від держави, яка буде відстоювати державні інтереси і розблокує роботу підприємства, – фабрики Червоноградської збагачувальної», – заявив він.

Депутат також розкритикував ситуацію, коли представники державної влади декларують необхідність підготовки до складної зими, але ці сигнали, за його словами, не знаходять належного відображення в судовому процесі.

«Ми неодноразово чуємо і від представників Міністерства енергетики, і від Офісу президента, які роздають вказівки, як треба пройти цей опалювальний період, але судді нічого не чують», – наголосив Бондар.

Раніше громадський активіст і юрист Олександр Клімов заявив, що призначення нового незалежного арбітражного керуючого може означати втрату впливу на фабрику людей, яких він пов’язує з Андрієм Венгриним. Його, за словами Клімова, у низці політичних і медійних кіл називають «смотрящим» за вугільною галуззю.

Теги: вугілля опалювальний сезон

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