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Затримано агента ФСБ, який намагався вступити до школи «Армії дронів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Затримано агента ФСБ, який намагався вступити до школи «Армії дронів»
фото: СБУ

Ворожому агентові загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи Армії дронів, щоб шпигувати за українськими військовими. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що таке завдання ворожий агент отримав від свого російського куратора наприкінці літа і намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл «Армії дронів».

«Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів. За наявними даними, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки», – йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що агент ФСБ обходив вулиці Києва і фіксував місця перебування українських захисників на території міста. У разі успішного виконання ворожих завдань росіяни «гарантували» своєму агенту грошову винагороду.

«За даними слідства, ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів. Подальшу комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері», – повідомляюь у спецслужбі.

Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Ворожому агентові загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ по гарячих слідах затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву.

Теги: війна росія ФСБ Україна безпілотник

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