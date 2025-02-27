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Правоохоронці ідентифікували причетних до обстрілу Харкова у лютому 2022-го

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Правоохоронці ідентифікували причетних до обстрілу Харкова у лютому 2022-го
Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці ідентифікували та заочно повідомили про підозру екскомандувачу та трьом командирам військ західного військового округу збройних сил РФ, які у лютому 2022 році наказали атакувати Харків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Національну поліцію.  

За даними Нацполіції, до обстрілу є причетним 59-річний генерал-полковник, який на той час обіймав посаду командувача військ західного військового округу ЗС РФ. Серед фігурантів також:

  • 59-річний перший заступник командувача військ західного військового округу ЗС РФ;
  • 61-річний начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу РФ, заступник начальника штабу угрупування військ «Запад»;
  • 47-річний командир військової частини № 53956 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської Червонопрапорної, орденів Суворова й Олександра Невського бригади західного військового округу збройних сил РФ. 
Чотири російські командири організували обстріл Харкова у 2022-му
Чотири російські командири організували обстріл Харкова у 2022-му
фото: Національна поліція України

Поліцейські зібрали докази того, що за наказом цих офіцерів 28 лютого 2022 року ворожа армія здійснила серію масштабних цілеспрямованих ударів з РСЗВ «Смерч» по Шевченківському району Харкова. Тоді загинули восьмеро людей.

Росіянам заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

«Главком» повідомляв, що у вересні 2024 року російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова.

Також стало відомо, що у жовтні 2024-го російська ракета влучила в одну з українських архітектурних пам'яток – харківську будівлю Держпрому.

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Теги: Харків війна обстріл підозра

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