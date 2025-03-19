У Дніпрі жінка відповіла на зауваження сусіда… гранатою: деталі від поліції

Жінка кинула гранату у сусіда після того, як він зробив їй зауваження

Затриманій загрожує до семи років позбавлення волі

У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровщни.

Повідомляється, що жінка кинула гранату в бік сусіда, коли той прийшов зробити жінці зауваження за гучне прослуховування музики. Відомо, що граната не вибухнула, обійшлося без постраждалих.

Раніше до поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії в одному з будинків в Шевченківському районі міста Дніпро. Коли правоохоронці прибули на місце події, стало відомо, що між сусідами виник конфлікт.

Затриманій загрожує до семи років позбавлення волі фото: Нацполіція

Зазначено, що потерпілий прийшов до жінки та попросив зробити музику тихіше. На зауваження чоловіка затримана відреагувала агресивно. Вона кинула в бік 25-річного сусіда боєприпас.

«Правоохоронці затримали 38-річну підозрювану в порядку ст. 208 КПК України. У затриманої вилучили гранату Ф-1. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України.За скоєний злочин жінці може загрожувати до 7 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом.

До слова, у Києві під час прогулянки жінка помітила підозрілий предмет, схожий на гранату, який застряг у гілках дерева.