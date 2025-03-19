У Дніпрі жінка відповіла на зауваження сусіда… гранатою: деталі від поліції
Затриманій загрожує до семи років позбавлення волі
У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровщни.
Повідомляється, що жінка кинула гранату в бік сусіда, коли той прийшов зробити жінці зауваження за гучне прослуховування музики. Відомо, що граната не вибухнула, обійшлося без постраждалих.
Раніше до поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії в одному з будинків в Шевченківському районі міста Дніпро. Коли правоохоронці прибули на місце події, стало відомо, що між сусідами виник конфлікт.
Зазначено, що потерпілий прийшов до жінки та попросив зробити музику тихіше. На зауваження чоловіка затримана відреагувала агресивно. Вона кинула в бік 25-річного сусіда боєприпас.
«Правоохоронці затримали 38-річну підозрювану в порядку ст. 208 КПК України. У затриманої вилучили гранату Ф-1. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України.За скоєний злочин жінці може загрожувати до 7 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом.
До слова, у Києві під час прогулянки жінка помітила підозрілий предмет, схожий на гранату, який застряг у гілках дерева.
Коментарі — 0