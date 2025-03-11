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Подкастер, який брав інтервʼю в Зеленського, засудив атаку безпілотників на Москву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Подкастер, який брав інтервʼю в Зеленського, засудив атаку безпілотників на Москву
На початку січня блогер взяв інтервʼю в українського президента
фото: X/Лекс Фрідман

Лекс Фрідман: «Це не дії двох сторін, які прагнуть миру»

Американський блогер та подкастер Лекс Фрідман, який у цей час перебуває в Москві, відреагував на масовану атаку безпілотниками.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у X.

Як заявив блогер, удар стався «зовсім поруч» із тим місцем, де він перебував. За словами Фрідмана, під час подорожі до України він також пережив «кілька небезпечних моментів» і зараз те саме відбулося в Москві.

«Це не дії двох сторін, які прагнуть миру», – написав блогер, наголосивши, що «молиться про якнайшвидшу та довготривалу мирну угоду»

За словами подкастера, він теж робить «невеликий внесок, співпрацюючи з усіма залученими сторонами».

Примітно, що Лекс Фрідман забув, що Російська Федерація цієї ночі теж атакувала Україну. За даними Повітряних сил, противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 126-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

Також подкастер не робив заяв про російські атаки, коли перебував з візитом в Україні.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

Лекс Фрідман здобув популярність завдяки своєму подкасту Lex Fridman Podcast, який почав вести у 2018 році. Під час запису він обговорює теми науки, технологій, філософії та суспільства із запрошеними гостями, зокрема Фрідман записував подкаст з Ілоном Маском та Марком Цукербергом. Одним з його гостей став президент України Володимир Зеленський.

Згодом блогер заявив, що має намір поїхати в Росію, щоб взяти інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, Лекс Фрідман розкритикував президента України Володимира Зеленського за грубі слова про Володимира Путіна, сказані в інтерв'ю 6 січня. Блогер розповів, що «Путін любить свою державу», тому до нього необхідно ставитись серйозно.

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Теги: безпілотник Москва Лекс Фрідман війна обстріл

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