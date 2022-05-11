«Поразка неминуча». Колишній «вагнерівець» пояснив, як прорахувалася Росія

РФ не очікувала, що українські військові так люто чинитимуть опір

Колишній «вагнерівець» Марат Габідуллін вважає, поразка російської армії під Києвом була неминуча. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

За його словами, він відмовився їхати в Україну, бо знав, що російські сили не зможуть впоратися з поставленим завданням.

«Вони абсолютно не очікували, що українські військові так люто чинитимуть опір, і що вони зіткнуться зі справжньою армією», – сказав Габідуллін.

Він також зазначив, що люди з російського боку, з якими йому вдалося поговорити, готувалися воювати з різношерстним ополченням, а не з добре навченими регулярними військами: «Я казав їм, що це помилка».

Габідуллін залишив відому «групу Вагнера» ще у 2019 році. Проте, незадовго до початку війни його намагалися завербувати знову.

Найманець став відомим після того, як написав книгу «В одну річку двічі» про внутрішню кухню ПВК «Вагнера» та бої в Сирії.

Як повідомлялося, на Луганщині для прориву в Попасну і в напрямку на Сєвєродонецька та Воєводівки російськими військами залучені «вагнерівці» та велика кількість військової техніки.