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    Події в Україні

    «Поразка неминуча». Колишній «вагнерівець» пояснив, як прорахувалася Росія

    Колишній &laquo;вагнерівець&raquo; Марат Габідуллін відмовився їхати воювати в Україну - «Поразка неминуча». Колишній «вагнерівець» пояснив, як прорахувалася Росія
    Колишній «вагнерівець» Марат Габідуллін відмовився їхати воювати в Україну

    РФ не очікувала, що українські військові так люто чинитимуть опір

    Колишній «вагнерівець» Марат Габідуллін вважає, поразка російської армії під Києвом була неминуча. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

    За його словами, він відмовився їхати в Україну, бо знав, що російські сили не зможуть впоратися з поставленим завданням.

    «Вони абсолютно не очікували, що українські військові так люто чинитимуть опір, і що вони зіткнуться зі справжньою армією», – сказав Габідуллін.

    Він також зазначив, що люди з російського боку, з якими йому вдалося поговорити, готувалися воювати з різношерстним ополченням, а не з добре навченими регулярними військами: «Я казав їм, що це помилка».

    Габідуллін залишив відому «групу Вагнера» ще у 2019 році. Проте, незадовго до початку війни його намагалися завербувати знову.

    Найманець став відомим після того, як написав книгу «В одну річку двічі» про внутрішню кухню ПВК «Вагнера» та бої в Сирії.

    Як повідомлялося, на Луганщині для прориву в Попасну і в напрямку на Сєвєродонецька та Воєводівки російськими військами залучені «вагнерівці» та велика кількість військової техніки.

    Теги: росія окупанти війна Україна ЧВК «Вагнер» окупація #stoprussia
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    «Поразка неминуча». Колишній «вагнерівець» пояснив, як прорахувалася Росія