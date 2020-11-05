Порошенко закликав парламент негайно відновити дію антикорупційних законів

Крім того, Порошенко закликав не йти на поводу у олігархічних інтересів

Лідер «Європейської солідарності» закликав нардепів не йти на поводу олігархічних інтересів

П’ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко закликав негайно відновити дію антикорупційних законів і не йти народним депутатам України на поводу олігархічних інтересів.

«Позавчора у мене відбулася зустріч з послами «Великої сімки». У нас досягнута надзвичайно важлива позиція, що терміново треба відновити дію антикорупційних законів. У мене була альтернативна пропозиція, щоб ми скоротили термін підготовки до розгляду цього законопроєкту до одного дня і сьогодні розглянули відновлення дії антикорупційних законів», – заявив Петро Порошенко.

«Дубінський як людина Коломойського намагається заблокувати розгляд антикорупційних законів, і сьогодні це відомо всій країні і всьому світу. Не йдіть в нього на поводу», – закликав Петро Порошенко.

Нагадаємо, що Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС: про що говорили.

До слова, Порошенко порадив Зеленському не гратися в узурпатора.

2 листопада в ефірі ICTV президент Зеленський не виключив розпуск Ради, якщо депутати не проголосують за президентський законопроєкт про скасування скандальних рішень Конституційного суду та розпуск його складу.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».