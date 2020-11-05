Порошенко закликав парламент негайно відновити дію антикорупційних законів
Лідер «Європейської солідарності» закликав нардепів не йти на поводу олігархічних інтересів
П’ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко закликав негайно відновити дію антикорупційних законів і не йти народним депутатам України на поводу олігархічних інтересів.
«Позавчора у мене відбулася зустріч з послами «Великої сімки». У нас досягнута надзвичайно важлива позиція, що терміново треба відновити дію антикорупційних законів. У мене була альтернативна пропозиція, щоб ми скоротили термін підготовки до розгляду цього законопроєкту до одного дня і сьогодні розглянули відновлення дії антикорупційних законів», – заявив Петро Порошенко.
«Дубінський як людина Коломойського намагається заблокувати розгляд антикорупційних законів, і сьогодні це відомо всій країні і всьому світу. Не йдіть в нього на поводу», – закликав Петро Порошенко.
Нагадаємо, що Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС: про що говорили.
До слова, Порошенко порадив Зеленському не гратися в узурпатора.
2 листопада в ефірі ICTV президент Зеленський не виключив розпуск Ради, якщо депутати не проголосують за президентський законопроєкт про скасування скандальних рішень Конституційного суду та розпуск його складу.
3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».