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Посадовці податкової вкрали понад 150 млн грн у компаній, які опинилися під окупацією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовці податкової вкрали понад 150 млн грн у компаній, які опинилися під окупацією
фото: СБУ

Учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях нашої держави. До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті», – йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що схема полягала у махінаціях із ПДВ. Зокрема, ділки привласнювали «податковий ліміт», який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією рашистів. Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.

Посадовці податкової вкрали понад 150 млн грн у компаній, які опинилися під окупацією фото 1

До незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги.

Для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній. Це дозволило ділкам в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами.

Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ.

Посадовці податкової вкрали понад 150 млн грн у компаній, які опинилися під окупацією фото 2

Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі «бухгалтерці», яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Раніше повідомлялося, що експосадовця столичної митниці підозрюють у крадіжці товарів на понад 40 млн грн.

Теги: СБУ Державна податкова служба окупація

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