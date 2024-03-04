Вибухи у Криму: росіяни визнали атаку на авіабазу «Гвардійське»

На аеродромі «Гвардійське» базується 37-й змішаний авіаційний полк військово-повітряних сил РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ - по 12 машин

Росіяни заявили про нібито «ракетну атаку» на авіабазу окупантів «Гвардійське» в Криму, є поранені загарбники. Про обстріл, який відбувся 1 березня, росіяни згадали лише 4 березня. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

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«Авіабаза «Гвардійське» атакована ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено», – йдеться у повідомленні ASTRA.

За даними цього Telegram-каналу, нібито дві «невстановлені ракети» впали на території авіабази «Гвардійське» (в/ч 46451) в районі 16:00 1 березня.

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«Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців», – стверджують автори.

Як пише «Радіо Свобода», на аеродромі «Гвардійське» базується 37-й змішаний авіаційний полк військово-повітряних сил РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ – по 12 машин.

Зазначимо, що 16 серпня 2022 року у районі авіабази також сталися вибухи. Також вибух стався 29 березня 2023 року. Тоді окупанти заявили про нібито «спрацювання ППО». Ще два вибухи зафіксовано 2 серпня 2023 року.

Нагадаємо, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу, під час якої пролунали вибухи.

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У мережі повідомили про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробево Сакського району, також неподалік Євпаторії. Згодом очевидці заявили про проліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району.