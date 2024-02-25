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Унаслідок ворожого удару по Костянтинівці зруйновано залізничний вокзал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Унаслідок ворожого удару по Костянтинівці зруйновано залізничний вокзал
Будівля мала історичну та мистецьку цінність
фото: УЗ

На початку повномасштабного вторгнення вокзал міста Костянтинівка став важливою точкою евакуації населення Донеччини

Унаслідок ворожого удару в ніч з 24 на 25 лютого по Костянтинівці в Донецькій області повністю зруйновано залізничний вокзал. Про це у неділю, 25 лютого, повідомила «Укрзалізниця». 

Вокзал уже тривалий час не працював, не приймав поїзди та не обслуговував пасажирів. «До початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність», – йдеться в повідомленні. 

Наслідки ворожого удару по Костянтинівці
Наслідки ворожого удару по Костянтинівці
фото: УЗ

На початку широкомасштабного вторгнення вокзал міста Костянтинівка став важливою точкою евакуації населення Донеччини, додали залізничники. 

Як відомо, протягом минулої доби росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини, є руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Загалом за ніч у Донецькій області зафіксували понад 60 руйнувань.

Унаслідок ворожого удару по Костянтинівці зруйновано залізничний вокзал фото 1
фото: УЗ

Зокрема, російські терористи поцілили в залізничний вокзал у Костянтинівці. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300. 

Протягом минулої доби, 24 лютого, росіяни сім разів обстрілювали населені пункти області. Удари завдавали по місту Костянтинівці, селу Кліщіївці, Нетайловому, Новоселівці Першій, Свято-Покровському та Уманському. В області пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто та газопровід.

Крім того, росіяни обстріляли Харківщину: поранено волонтера. У селі Лиман згоріла господарча будівля свиноферми: там загинули 23 тварини.

Також уночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Київській області працювали сили протиповітряної оборони

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Теги: Костянтинівка Укрзалізниця обстріл вокзал

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