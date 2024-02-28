«Дронарня» готує інженерів БпЛА за підтримки FavBet Tech

Сьогодні учасники «Дронарні» займаються збіркою дронів під потреби власних підрозділів

Нещодавно українська IT-компанія FavBet Tech оголосила про партнерство з майстернею дронів «Дронарнею» – лабораторією БпЛА, що працює як R&D-центр та зосереджується на розробці і впровадженні нових технологій у сфері безпілотних авіаційних систем.

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Партнерство FavBet Tech та «Дронарні» має на меті допомогти українським військовим та збільшити виробництво дронів для фронту. Дві команди також займатимуться спільними науково-дослідними проєктами.

Сьогодні учасники «Дронарні» займаються збіркою дронів під потреби власних підрозділів. Основні цілі – це розвідка та бойові задачі. Частина вже має власних «пташок», які планують покращувати завдяки знанням здобутим на курсі.

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«Ми дуже раді, коли наші учасники розгортають польові майстерні для ремонту і сервісу дронів після проходження курсу нашої інженерної ініціативи. Завдяки співпраці з FavBet Tech, сьогодні ми маємо ще більше ресурсів для якісної підготовки наших військовослужбовців», – розповідають у «Дронарні».

Інженери «Дронарні» за робочими станціями фото: FavBet

Дрони – один з найефективніших засобів ураження ворожих сил в арсеналі українського війська. Тому важливо, щоб українські військові не лише вміли керувати дронами, а й мали необхідні інженерні навички по збірці, сервісу та ремонту FPV-дронів.

Саме такі знання дають захисникам «Дронарня» разом з FavBet Tech – українською IT-компанією, що спеціалізується на розробці високонавантажених систем та з перших днів повномасштабного вторгнення розробляє ПЗ для потреб ЗСУ.

«Проєкти, подібні «Дронарні», мають зростати та ставати не поодинокими ініціативами, а системним явищем. Значення дронів у сучасній війні складно переоцінити, тому Україні важливо мати розгалужену технологічну та освітню інфраструктуру, здатну закривати потребу у досвідчених військових спеціалістах у цій галузі. Роботу в цьому напрямі ми зараз вважаємо пріоритетом для компанії», – розповідає СЕО FavBet Tech Артем Скрипник.