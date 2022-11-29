Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру 

Україна та Німеччина ведуть діалог щодо співпрацю задля захисту від російського ракетного терору

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це він повідомив у своєму Тwitter.

«Подякував за підтримку ініціативи #GrainFromUkraine. Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників.

Крім того, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій.

До слова, Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, також Берлін передав 53 захищені автомобілі для Прикордонної служби України.