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Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру 
Берлін висловлює підтримку Києву 
фото з відкритих джерел

Україна та Німеччина ведуть діалог щодо співпрацю задля захисту від російського ракетного терору 

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це він повідомив у своєму Тwitter.

«Подякував за підтримку ініціативи #GrainFromUkraine. Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників.

Крім того, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій. 

До слова, Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, також Берлін передав 53 захищені автомобілі для Прикордонної служби України.

Теги: Володимир Зеленський Олаф Шольц Німеччина

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