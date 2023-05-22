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Уже не «вівтарний хлопчик Путіна»? Посол України у Ватикані сказав, як змінилося ставлення Папи до Гундяєва

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Уже не «вівтарний хлопчик Путіна»? Посол України у Ватикані сказав, як змінилося ставлення Папи до Гундяєва
Папа Римський на зустрічі з російським патріаром Кирилом Гундяєвим
фото з відкритих джерел

«Для більшості священників у Ватикані все досі не так однозначно»

Ще рік тому Папа Римський називав російського патріарха Кирила «вівтарним хлопчиком Путіна», а цього року знову зажадав зустрічі з ним: переконання у необхідності діалогу з російською церквою існує у Ватикану не перший день. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш. 

Дипломат пояснив, що кілька поколінь ватиканських священнослужителів виховувалися у парадигмі крайньої потреби підтримувати з росіянами постійний контакт.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дехто з тутешніх кліриків поставив собі питання: а як же ж можна й надалі дотримуватися принципу обов’язковості безперервного діалогу з російськими церковниками, коли вони своїми діями суперечать Святому Письму. До числа таких входить кардинал Курт Кох. Він спромігся чітко сказати все, як воно насправді є», – зауважив Юраш.

За словами посла, для більшості колег Коха у Ватикані все й досі не так однозначно: ними керують ілюзії, або ж вони виходять з прагматичних міркувань чи їхня позиція взагалі штучно нав’язана кимось із зовні. «Таких людей тут багато», – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, напередодні Папа Римський Франциск забажав зустрітися з патріархом російської православної церкви Кирилом. Зустрічі, заплановані на літо 2022, зірвалися через російське вторгнення.

До слова, покоління ватиканських священників вірили у необхідність бути у контакті з російською церквою: посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ.

Зауважимо, посол України у Ватикані розповів деталі зустрічі Папи з представником РПЦ: «У них дуже близькі відносини».

Крім того, нещодавно Папа Римський знову закликав українців та росіян «помиритися». Раніше під час меси з нагоди Великодня понтифік помолився за мир для українців: втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. Папа Римський не уточнював у промові, що саме Росія має зупинити війну, вивівши свої війська з України.

Додамо, що 7 квітня у Римі відбулася Хресна дорога. На ній Ватикан знову вирішив «помирити» жертву та агресора. Зокрема, планували, що на одній із зупинок хрест мали нести український і російський підлітки.

Як відомо, торік у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали слова про «братні народи», ця подія все одно обурила українців. Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Їм спеціально доручили нести хрест разом. Мовляв, на знак примирення.

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Теги: Папа Римський посол Андрій Юраш Ватикан патріарх Кирил

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