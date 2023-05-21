Папа Римський відправить в Україну італійського кардинала з миротворчою місією

Коли саме кардинал відправиться в Україну – наразі невідомо

Папа Римський Франциск доручив кардиналу, голові конференції італійських єпископів Маттео Зуппі вирушити в Україну з так званою миротворчою місією, щоб спробувати допомогти у закінченні війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Ватикану.

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«Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції єпископів Італії, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, щоб допомогти послабити напруженість у конфлікті в Україні, в надії, яку Святіший Отець ніколи не полишав, що це може призвести до зрушень у бік миру», – заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Він уточнив, що терміни місії та її умови поки що вивчаються.

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Нагадаємо, голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у «миротворчій місії», щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.

До слова, на початку травня Папа Римський Франциск зустрівся із вищим членом російської православної церкви митрополитом (єпископом) Антонієм. Зустріч відбулася через декілька днів після того, як понтифік зробив загадковий коментар про те, що Ватикан бере участь у «миротворчій місії», щоб спробувати покласти край війні Москви проти Україні.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск вважає необхідним зустрітися с патріархом російської православної церкви Кирилом.