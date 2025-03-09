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США заморозили технічну підтримку F-16 для України – Forbes

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США заморозили технічну підтримку F-16 для України – Forbes
фото з відкритих джерел

Припинення оновлень для систем глушіння у F-16 створює для українських ВПС серйозні ризики

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Зазначається, що припинення оновлень для систем глушіння створює для українських ВПС серйозні ризики. Оскільки російські ВПС можуть адаптуватися, змінюючи частоти своїх радарів, щоб обходити перешкоди. За адміністрації Байдена ВПС США регулярно оновлювали частоти AN/ALQ-131 у відповідь на такі зміни. Однак, за Трампа, українські льотчики перестали отримувати ці оновлення, що може зробити системи застарілими.  

Втім, Україна має альтернативу – вона може частково компенсувати цей недолік завдяки французьким винищувачам Dassault Mirage 2000.  

Але на відміну від американських F-16, французькі Mirage 2000 мають власні потужні системи глушіння, і США не беруть участі в їхньому програмуванні.  

Наразі на озброєнні французьких ВПС Mirage 2000-5F використовуються комплекс радіоелектронної боротьби з приймачем попередження Serval, глушником Sabre та дозатором протиракетних пасток Eclair. Ця система була передовою в 1980-х роках, але з часом втратила актуальність.  

Нагадаємо, рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.

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Теги: США Дональд Трамп Україна Forbes винищувач

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