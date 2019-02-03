Потепління після рясних снігопадів: рятувальники б’ють на сполох



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У деяких районах вода може піднятися більше ніж на метр

Рятувальники попереджають про підйом води в річках

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про зміну гідрологічної ситуації на водоймах країни. Відповідне повідомлення поширене відомством.

За даними УкрГідрометцентру, 3-5 лютого, у зв’язку iз потеплінням та снiготаненням, очікується руйнування льодових явищ з пiдйомами рiвнiв води над рівнями на 08 год. 2 лютого:

на рiчках Закарпатської областi - на 0,5-1,5 м;

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська обл.) - на 0,3-1,3 м, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води;

на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) та на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) - на 0,2-0,7 м;

на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,5 м, з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.

Як повідомлялося, у Києві завтра, 4 лютого, туман, видимість 200-500 м, на дорогах місцями ожеледиця.