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    Події в Україні

    Потепління після рясних снігопадів: рятувальники б’ють на сполох

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    У деяких районах вода може піднятися більше ніж на метр - Потепління після рясних снігопадів: рятувальники б’ють на сполох
    У деяких районах вода може піднятися більше ніж на метр

    Рятувальники попереджають про підйом води в річках

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про зміну гідрологічної ситуації на водоймах країни. Відповідне повідомлення поширене відомством.

    За даними УкрГідрометцентру, 3-5 лютого, у зв’язку iз потеплінням та снiготаненням, очікується руйнування льодових явищ з пiдйомами рiвнiв води над рівнями на 08 год. 2 лютого:

    • на рiчках Закарпатської областi - на 0,5-1,5 м;
    • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська обл.) - на 0,3-1,3 м, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води;
    • на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) та на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) - на 0,2-0,7 м;
    • на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,5 м, з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.

    Як повідомлялося, у Києві завтра, 4 лютого, туман, видимість 200-500 м, на дорогах місцями ожеледиця.

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