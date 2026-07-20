Потужні зливи накрили Тернопіль та Хмельницький: затопило вулиці і торговий центр

Сильні опади пройшли в регіоні ввечері 19 липня

В Тернополі та Хмельницькому внаслідок потужних злив в неділю, 19 липня, затопило вулиці, подвір’я, підвали та окремі приміщення. В деяких районах ускладнений рух транспорту, повідомляє «Главком».

Так, за даними ДСНС Тернопільської області, сильні опади спричинили підтоплення у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Вода потрапила на території приватних домогосподарств, у підвали житлових і адміністративних будівель, гаражні приміщення та квартиру на першому поверсі.

Найсильніше внаслідок негоди постраждав Тернопіль. На вулиці Гайовій Бічній підтопило території п'яти приватних домогосподарств. На вулиці Микулинецькій вода потрапила до гаражних приміщень, а на вулиці Стадникової – на територію приватного обійстя.

На вулиці Євгена Коновальця рятувальники відкачували воду з квартири на першому поверсі та з подвір'я багатоквартирного житлового будинку. Ще одне залучення зафіксували на вулиці Федьковича, де підтопило підвальне приміщення адмінбудівлі.

У Кременці на вулиці Дубенській вони відкачували воду з території приватного домогосподарства, а на вулиці Горбача – з підвалу п'ятиповерхового житлового будинку.

У Вишнівці воду також відкачували з території приватного домогосподарства. До робіт залучали місцеву пожежну команду.

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Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди Фото: ДСНС Тернопільщини

У Хмельницькому також через інтенсивні опади окремі ділянки міста опинилися під водою, повідомляє Поділля NEWS. Зазначається, що міська система зливової каналізації не впоралася з великою кількістю опадів.

Внаслідок цього на вулиці Зарічанській спостерігався значний рівень води на проїжджій частині. Підтопленим опинилося перехрестя Прибузької та Свободи, а також вулиця Степана Бандери.

Ускладнення руху транспорту зафіксували також на вулиці Соборній.

Підтоплення ускладнило рух транспорту Фото: Тетяна Новак.

Крім того, в Хмельницькому підтопило гіпермаркет «Епіцентр». Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких видно як вода заливає приміщення магазину.

Нагадаємо, в понеділок, 20 липня, в Україні очікується нестійка погода з грозами, місцями значними дощами, градом і сильними поривами вітру. Жовтий рівень небезпеки оголошено для Київщини, столиці та більшості областей України.