Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Потужні зливи накрили Тернопіль та Хмельницький: затопило вулиці і торговий центр

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Потужні зливи накрили Тернопіль та Хмельницький: затопило вулиці і торговий центр
В багатьох районах значно ускладнений рух транспорту
Фото: ДСНС Тернопільщини

Сильні опади пройшли в регіоні ввечері 19 липня

В Тернополі та Хмельницькому внаслідок потужних злив в неділю, 19 липня, затопило вулиці, подвір’я, підвали та окремі приміщення. В деяких районах ускладнений рух транспорту, повідомляє «Главком».

Так, за даними ДСНС Тернопільської області, сильні опади спричинили підтоплення у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Вода потрапила на території приватних домогосподарств, у підвали житлових і адміністративних будівель, гаражні приміщення та квартиру на першому поверсі.

Найсильніше внаслідок негоди постраждав Тернопіль. На вулиці Гайовій Бічній підтопило території п'яти приватних домогосподарств. На вулиці Микулинецькій вода потрапила до гаражних приміщень, а на вулиці Стадникової – на територію приватного обійстя.

На вулиці Євгена Коновальця рятувальники відкачували воду з квартири на першому поверсі та з подвір'я багатоквартирного житлового будинку. Ще одне залучення зафіксували на вулиці Федьковича, де підтопило підвальне приміщення адмінбудівлі.

У Кременці на вулиці Дубенській вони відкачували воду з території приватного домогосподарства, а на вулиці Горбача – з підвалу п'ятиповерхового житлового будинку.

У Вишнівці воду також відкачували з території приватного домогосподарства. До робіт залучали місцеву пожежну команду.

4 фото
На весь екран
Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди
Фото: ДСНС Тернопільщини

У Хмельницькому також через інтенсивні опади окремі ділянки міста опинилися під водою, повідомляє Поділля NEWS. Зазначається, що міська система зливової каналізації не впоралася з великою кількістю опадів.

Внаслідок цього на вулиці Зарічанській спостерігався значний рівень води на проїжджій частині. Підтопленим опинилося перехрестя Прибузької та Свободи, а також вулиця Степана Бандери.

Ускладнення руху транспорту зафіксували також на вулиці Соборній.

Підтоплення ускладнило рух транспорту
Підтоплення ускладнило рух транспорту
Фото: Тетяна Новак.

Крім того, в Хмельницькому підтопило гіпермаркет «Епіцентр». Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких видно як вода заливає приміщення магазину.

Нагадаємо, в понеділок, 20 липня, в Україні очікується нестійка погода з грозами, місцями значними дощами, градом і сильними поривами вітру. Жовтий рівень небезпеки оголошено для Київщини, столиці та більшості областей України.

Читайте також:

Теги: Тернопіль погода гроза Хмельницкий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

РФ вдарила КАБом по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина
РФ вдарила КАБом по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина
У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)
У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)
Сили оборони за ніч уразили сім російських суден
Сили оборони за ніч уразили сім російських суден
Потужні зливи накрили Тернопіль та Хмельницький: затопило вулиці і торговий центр
Потужні зливи накрили Тернопіль та Хмельницький: затопило вулиці і торговий центр
У Миколаєві через атаку РФ пошкоджено дві АЗС
У Миколаєві через атаку РФ пошкоджено дві АЗС
На Сумщині РФ атакувала рятувальників під час виконання завдання (фото)
На Сумщині РФ атакувала рятувальників під час виконання завдання (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
65K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua