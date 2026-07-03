Раптова негода на Київщині: у Вишгороді потужна злива з градом затопила вулиці (відео)

Рівень води піднявся настільки високо, що автомобілі буквально пливли проїжджою частиною міста

Сьогодні вдень, 3 липня 2026 року, Вишгород опинився в епіцентрі раптової та потужної негоди. Після 14:00 у місті розпочалася потужна злива, яка супроводжувалася градом та за лічені хвилини перетворила дороги на суцільні річки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Раптова негода у Вишгороді фото: соцмережі

Найбільше від стихії дісталося вулиці Набережній. Рівень води піднявся настільки високо, що автомобілі буквально пливли проїжджою частиною. Пішоходи пересувалися вулицею ледь не по коліна у воді.

Злива у Вишгороді затопила вулиці фото: соцмережі

За даними «Главкома», аномальний шквал тривав усього кілька хвилин, і наразі дощ уже вщух. Проте через величезний об'єм води, який не встигає поглинати зливова каналізація, рух транспорту на підтоплених ділянках залишається суттєво ускладненим.

Водіям варто враховувати ситуацію на дорогах та бути максимально обережними під час руху містом.

Нагадаємо, що ввечері 29 червня Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валив дерева. Після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті було чути грім, небо затягнули темні хмари. Через негоду у Києві та Київській області оголошувався І (жовтий) рівень небезпечності.

Як повідомлялося, у Львові 29 червня також вирувала негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації. До того ж унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка. Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові.