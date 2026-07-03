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Раптова негода на Київщині: у Вишгороді потужна злива з градом затопила вулиці (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Раптова негода на Київщині: у Вишгороді потужна злива з градом затопила вулиці (відео)
Злива на вулиці Набережній у Вишгороді
фото: соцмережі

 Рівень води піднявся настільки високо, що автомобілі буквально пливли проїжджою частиною міста

Сьогодні вдень, 3 липня 2026 року, Вишгород опинився в епіцентрі раптової та потужної негоди. Після 14:00 у місті розпочалася потужна злива, яка супроводжувалася градом та за лічені хвилини перетворила дороги на суцільні річки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Раптова негода у Вишгороді
Раптова негода у Вишгороді
фото: соцмережі

Найбільше від стихії дісталося вулиці Набережній. Рівень води піднявся настільки високо, що автомобілі буквально пливли проїжджою частиною. Пішоходи пересувалися вулицею ледь не по коліна у воді.

Злива у Вишгороді затопила вулиці
Злива у Вишгороді затопила вулиці
фото: соцмережі

За даними «Главкома», аномальний шквал тривав усього кілька хвилин, і наразі дощ уже вщух. Проте через величезний об'єм води, який не встигає поглинати зливова каналізація, рух транспорту на підтоплених ділянках залишається суттєво ускладненим.

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Водіям варто враховувати ситуацію на дорогах та бути максимально обережними під час руху містом.

Нагадаємо, що ввечері 29 червня Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валив дерева. Після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті було чути грім, небо затягнули темні хмари. Через негоду у Києві та Київській області оголошувався І (жовтий) рівень небезпечності.

Як повідомлялося, у Львові 29 червня також вирувала негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації. До того ж унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка. Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові.

Теги: негода Київщина

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