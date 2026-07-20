Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Грози, град і шквали: погода на 20 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Грози, град і шквали: погода на 20 липня 2026
Прогноз погоди на 20 липня
колаж: glavcom.ua

Жовтий рівень небезпеки оголошено для Київщини, столиці та більшості областей України

В понеділок, 20 липня, в Україні очікується нестійка погода з грозами, місцями значними дощами, градом і сильними поривами вітру. 

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, в понеділок по країні буде хмарно з проясненнями.

У більшості областей, за винятком сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі, а в північних і центральних регіонах місцями можливі значні опади, грози, град та шквали.

Вітер буде південно-західний із переходом на західний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі 16–21°;
  • вдень 25–30°;
  • у південних і східних областях місцями до 33°;
  • у західних регіонах 22–27°.
Температурні показники на 20 липня
Температурні показники на 20 липня
фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині та в Києві

Для Київської області та столиці оголошено жовтий рівень небезпечності. Протягом доби прогнозуються грози, а вдень по області в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с.

По області очікується хмарна погода з проясненнями, помірні дощі, уночі місцями значні опади.

У Києві прогнозують короткочасний дощ і грозу.

Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с.

Температура становитиме:

  • по Київській області вночі 16–21°, вдень 25–30°;
  • у Києві вночі 19–21°, вдень 27–29°.
Грози, град і шквали: погода на 20 липня 2026 фото 1
фото: Укргідрометцентр

За прогнозом синоптиків, 20 липня в Україні, крім східних, південно-східних областей, а вдень також більшості західних регіонів, прогнозуються грози. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

У Гідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Нагадаємо, наприкінці липня Південну Європу може накрити нова хвиля аномальної спеки, а в окремих районах Іспанії та Італії температура, за прогнозами синоптиків, наблизиться до +50°C. Причиною екстремального потепління стане приплив гарячого повітря з Північної Африки, який також зачепить популярні туристичні регіони. Синоптики попереджають, що температурні показники можуть суттєво перевищити кліматичну норму для цього періоду року.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ гроза синоптик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До кінця дня у західних та північних регіонах очікуються грози
В Україну суне негода: оголошено штормове попередження
22 червня, 15:06
Найжаркішу погоду синоптики прогнозують у західних та більшості південних областей
Спека до 35° і пожежна небезпека в Україні: погода на 26 червня 2026 року
26 червня, 05:59
В Україну прийшла спека
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Частину областей України 9 липня накриє негода
Синоптики попередили про зливи та град 9 липня: які області накриє негода
8 липня, 15:39
Дах будинку охопило полум'я, а в небо здійнявся густий дим
В Одесі блискавка влучила у житловий будинок: спалахнула пожежа (відео)
8 липня, 18:49
18 липня більшість західних областей України накриють грози з градом і шквалами
В Україні сонячно, на заході країни – грози з градом: погода на 18 липня 2026 року
18 липня, 05:59
У Києві спека понад 30° триматиметься майже весь тиждень, а 3 липня температура різко опуститься до 23°
Синоптики назвали день, коли настане похолодання в Україні
28 червня, 15:43
У Києві чути грім, небо затягнули темні хмари
Негода наробила лиха в Києві: фото, відео
29 червня, 20:35
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
6 липня, 14:59

Суспільство

Грози, град і шквали: погода на 20 липня 2026
Грози, град і шквали: погода на 20 липня 2026
День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 липня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
74K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua