Грози, град і шквали: погода на 20 липня 2026
Жовтий рівень небезпеки оголошено для Київщини, столиці та більшості областей України
В понеділок, 20 липня, в Україні очікується нестійка погода з грозами, місцями значними дощами, градом і сильними поривами вітру.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, в понеділок по країні буде хмарно з проясненнями.
У більшості областей, за винятком сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі, а в північних і центральних регіонах місцями можливі значні опади, грози, град та шквали.
Вітер буде південно-західний із переходом на західний, швидкістю 7–12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі 16–21°;
- вдень 25–30°;
- у південних і східних областях місцями до 33°;
- у західних регіонах 22–27°.
Погода на Київщині та в Києві
Для Київської області та столиці оголошено жовтий рівень небезпечності. Протягом доби прогнозуються грози, а вдень по області в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с.
По області очікується хмарна погода з проясненнями, помірні дощі, уночі місцями значні опади.
У Києві прогнозують короткочасний дощ і грозу.
Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с.
Температура становитиме:
- по Київській області вночі 16–21°, вдень 25–30°;
- у Києві вночі 19–21°, вдень 27–29°.
За прогнозом синоптиків, 20 липня в Україні, крім східних, південно-східних областей, а вдень також більшості західних регіонів, прогнозуються грози. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с.
У Гідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
Нагадаємо, наприкінці липня Південну Європу може накрити нова хвиля аномальної спеки, а в окремих районах Іспанії та Італії температура, за прогнозами синоптиків, наблизиться до +50°C. Причиною екстремального потепління стане приплив гарячого повітря з Північної Африки, який також зачепить популярні туристичні регіони. Синоптики попереджають, що температурні показники можуть суттєво перевищити кліматичну норму для цього періоду року.
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