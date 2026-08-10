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Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них є діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них є діти
Запоріжці продовжують звертатись по допомогу до медиків
фото: Іван Федоров/Telegram

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок авіаудару РФ зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«На цю хвилину 24 постраждалих внаслідок ворожої атаки. У тому числі двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них є діти фото 1
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них є діти фото 2
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них є діти фото 3

Федоров наголосив, що усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 10 серпня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, також загорілися автомобілі.

Також 10 серпня російські війська масовано атакували Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському, Холодногірському та, за попередньою інформацією, Немишлянському районах.

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Теги: Запоріжжя війна

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