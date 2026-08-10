Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них є діти

Запоріжці продовжують звертатись по допомогу до медиків

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок авіаудару РФ зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«На цю хвилину 24 постраждалих внаслідок ворожої атаки. У тому числі двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 10 серпня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, також загорілися автомобілі.

Також 10 серпня російські війська масовано атакували Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському, Холодногірському та, за попередньою інформацією, Немишлянському районах.