У Криму уражено дві пускові С-400: розвідка показала результати операції
Орієнтовні втрати російської армії внаслідок операції можуть сягати десятків мільйонів доларів
Оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 на початку серпня провели операцію в тимчасово окупованому Криму, пише «Главком».
Під час операції було уражено дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антену управління безпілотниками «Оріон».
Для атаки українські розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura, оснащені FPV-дронами.
«Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції Group 13 можуть сягати десятків мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні.
До слова, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та військовий кран.
Коментарі — 0