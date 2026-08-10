У Криму уражено дві пускові С-400: розвідка показала результати операції

Орієнтовні втрати російської армії внаслідок операції можуть сягати десятків мільйонів доларів

Оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 на початку серпня провели операцію в тимчасово окупованому Криму, пише «Главком».

Під час операції було уражено дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антену управління безпілотниками «Оріон».

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Операція відбулася на початку серпня 2026 року.



Для удару розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura — носії FPV.



👉 Орієнтовні втрати… pic.twitter.com/xNI5k5H6fp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Для атаки українські розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura, оснащені FPV-дронами.

«Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції Group 13 можуть сягати десятків мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні.

До слова, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та військовий кран.