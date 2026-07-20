Вінниччина: рятувальники показали наслідки негоди (фото)

Обійшлося без травмованих

На Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Вінницькій області.

Через сильні пориви вітру на території області зафіксовано 11 випадків падіння дерев на автошляхи, що призвело до ускладнення руху транспорту та часткового перекриття доріг.

Зазначається, що підрозділи ДСНС оперативно реагували на всі виклики та розкряжовували повалені дерева.

Також надзвичайники відкачали воду з підтопленого приватного житлового будинку у Вінниці на вул. Ю. Клена. Обійшлося без травмованих.

Нагадаємо, 19 липня погодні умови в Україні різко ускладнилися. У низці регіонів пройшли потужні зливи, а на Івано-Франківщині випав град розміром з куряче яйце.