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Вінниччина: рятувальники показали наслідки негоди (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вінниччина: рятувальники показали наслідки негоди (фото)
Підрозділи ДСНС розкряжовували повалені дерева
фото: ДСНС Вінниччини

Обійшлося без травмованих

На Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Вінницькій області.

Через сильні пориви вітру на території області зафіксовано 11 випадків падіння дерев на автошляхи, що призвело до ускладнення руху транспорту та часткового перекриття доріг.

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Зазначається, що підрозділи ДСНС оперативно реагували на всі виклики та розкряжовували повалені дерева.

Також надзвичайники відкачали воду з підтопленого приватного житлового будинку у Вінниці на вул. Ю. Клена. Обійшлося без травмованих.

Нагадаємо, 19 липня погодні умови в Україні різко ускладнилися. У низці регіонів пройшли потужні зливи, а на Івано-Франківщині випав град розміром з куряче яйце.

Теги: негода Вінниччина ДСНС

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