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Росіяни масовано атакували Харків: є влучання у чотирьох районах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни масовано атакували Харків: є влучання у чотирьох районах
Окупанти масовано атакували Харків безпілотниками
скриншот з відео

Екстрені служби працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки атаки

Сьогодні, 10 серпня російські війська масовано атакували Харків безпілотниками.

Влучання зафіксували у Слобідському, Київському, Холодногірському та, за попередньою інформацією, Немишлянському районах. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

У Київському районі після влучання ворожого БпЛА спалахнула пожежа. Також пошкоджено щонайменше два приватні будинки, електромережі, складську будівлю та автомобіль.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки атаки.

Зауважимо, в Україні триває 1629-й день повномасштабної війни.

За минулу добу на фронті в Україні відбулося 254 бойові зіткнення. Російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони на кількох напрямках, найбільше штурмів зафіксовано на Костянтинівському, Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Російські війська завдали одного ракетного удару дев’ятьма ракетами, здійснили 87 авіаударів із застосуванням 278 КАБів та використали понад 10,2 тис. дронів-камікадзе. Також окупанти здійснили 3193 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

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Теги: Харків

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