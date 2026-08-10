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Росія готує нову провокацію з полоненими: що задумав Кремль

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія готує нову провокацію з полоненими: що задумав Кремль
Українських військовополонених планують переміщувати в комфортніші умови, щоб зняти відповідні пропагандистські сюжети
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кремль готує постановочні сюжети та фейки про поводження з військовополоненими

Росія планує інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію України у питанні поводження з військовополоненими.

Для цього Москва хоче створити враження, що нібито російських військовополонених в Україні утримують у гірших умовах, ніж українців у Росії. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

За його словами, Росія вже виділила ресурси на медійні заходи в межах цієї кампанії. Зокрема, українських військовополонених планують переміщувати в комфортніші умови, щоб зняти відповідні пропагандистські сюжети. Надалі ці матеріали мають поширюватися, зокрема, на західну аудиторію.

Крім того, РФ планує залучати російських військовослужбовців, яких повернули з українського полону. Їх використовуватимуть для поширення неправдивих заяв про нібито неналежні умови утримання російських військовополонених в Україні.

«Пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації», – наголосив Коваленко.

Він зазначив, що Україна неодноразово публічно демонструвала умови утримання російських військовополонених, зокрема їхнє харчування. «Але росіяни продовжать спроби брехати і розмивати реальність», – додав керівник ЦПД.

До слова, за словами президента Зеленського, від початку повномасштабної війни Україні вже вдалося повернути з російського полону 9613 людей.

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Теги: росія пропаганда росіяни полон

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