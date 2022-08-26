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Повітряні сили назвали кількість авіації, яку РФ тримає поблизу кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили назвали кількість авіації, яку РФ тримає поблизу кордону
Через санкції РФ поступово втрачає доступ до мікросхем, плат та чипів, якими обладнані літаки
фото ілюстративне

РФ тримає напоготові біля кордону з Україною 400 літаків і 360 гелікоптерів

Ворог поки не стягує до кордонів авіацію. Проводить лише ротацію, щоб поповнити втрати. Відомо, що поблизу кордону з Україною знаходяться 400 літаків і 360 гелікоптерів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені, і таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які розташовані довкола українських кордонів. Нині їх кількість збільшилися до 360. Це 155 ударних вертольотів, решта військово-транспортні», – сказав Ігнат.

Речник зазначив, що через санкції РФ поступово втрачає доступ до мікросхем, плат та чипів, якими обладнані не тільки літаки, але й безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Українські захисники вже знищили понад 200 російських літаків та приблизно стільки ж гелікоптерів.

Нагадаємо, у День Незалежності України, 24 серпня, попри велику кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано. Ворог переважно імітував ракетні удари. Сумарно по областях справді було 190 повітряних тривог. Зафіксовано 200 вильотів ворожої авіації.

До слова, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: росія авіація війна Україна

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