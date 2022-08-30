Повітряні сили показали роботу винищувача Міг-29 і ракет Harm (відео)
Пілот присвятив відео своєму полеглому побратиму
Збройні сили України показали відео бойової роботи винищувача Міг-29, яке зняв пілот, присвятивши загиблому побратиму. Відео опублікувало Командандування повітряних сил України.
«Український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи винищувача Міг-29. Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня», – йдеться в повідомленні.
На відео видно кадри вильотів винищувача та бойової роботи по позиціях ворога різними типами ракет. Повітряні сили підтвердили «Українській правді», що на відео робота американських протирадіолокаційних ракет Harm.
Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України
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