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Повітряні сили показали роботу винищувача Міг-29 і ракет Harm (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили показали роботу винищувача Міг-29 і ракет Harm (відео)
На відео видно кадри вильотів винищувача та бойової роботи по позиціях ворога
скрін з відео

Пілот присвятив відео своєму полеглому побратиму

Збройні сили України показали відео бойової роботи винищувача Міг-29, яке зняв пілот, присвятивши загиблому побратиму. Відео опублікувало Командандування повітряних сил України.

«Український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи винищувача Міг-29. Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня», – йдеться в повідомленні.

На відео видно кадри вильотів винищувача та бойової роботи по позиціях ворога різними типами ракет. Повітряні сили підтвердили «Українській правді», що на відео робота американських протирадіолокаційних ракет Harm.

AGM-88 HARM – американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування. Розроблена як заміна ракетам AGM-45 Shrike. Здатна наводитися на високочастотні радіолокаційні станції. Менш вразлива до традиційних видів перешкод, типу вимикання РЛС при виявленні запуску ракети. Ракета HARM обчислює розташування цілі і здатна її вразити, навіть якщо РЛС була вимкнена.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України

Теги: ЗСУ окупанти війна

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