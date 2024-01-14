«Відчули запах війни». Ігнат пояснив, чому країни ЄС посилюють ППО
Уже фіксувалися випадки, коли російські дрони чи ракети потрапляли в повітряний простір європейських країн
Країни-члени ЄС, які межують з Україною, почали посилювати ППО. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, сусідні країни мабуть уже «відчули запах війни».
Ігнат зазначив, що вже фіксувалися випадки, коли російські дрони чи ракети потрапляли в повітряний простір європейських країн, тому очікувано, що партнери починають посилювати протиповітряну оборону.
«Кожна країна посилюється, це і Польща, і Румунія, і Словаччина та інші країни, намагаючись отримати сьогодні перспективні системи ППО та інше озброєння, зокрема, й авіаційні комплекси, літаки. Те, що вони проводять навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало», – наголосив речник.
Нагадаємо, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.
Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.
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