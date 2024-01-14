«Відчули запах війни». Ігнат пояснив, чому країни ЄС посилюють ППО

Уже фіксувалися випадки, коли російські дрони чи ракети потрапляли в повітряний простір європейських країн

Країни-члени ЄС, які межують з Україною, почали посилювати ППО. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, сусідні країни мабуть уже «відчули запах війни».

Ігнат зазначив, що вже фіксувалися випадки, коли російські дрони чи ракети потрапляли в повітряний простір європейських країн, тому очікувано, що партнери починають посилювати протиповітряну оборону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кожна країна посилюється, це і Польща, і Румунія, і Словаччина та інші країни, намагаючись отримати сьогодні перспективні системи ППО та інше озброєння, зокрема, й авіаційні комплекси, літаки. Те, що вони проводять навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало», – наголосив речник.

Нагадаємо, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.

Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.