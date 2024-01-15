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Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
Буданов повідомив, що у хорошому стані перебуває лише вісім літаків А-50 росіян
фото з відкритих джерел

Начальник розвідки вважає, що знищення російських літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту

Російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times.

Начальник розвідки нагадав, що літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був збитий і вибухнув, а от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.

«У хорошому стані перебувають лише вісім А-50», – уточнив Буданов.

Начальник розвідки зазначив, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.  Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.

Читайте також: Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
Теги: літак Кирило Буданов

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