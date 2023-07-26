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На заході України лунають вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На заході України лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Хмельниччині повідомляють про роботу ППО

У Хмельницькому в середу, 26 липня, було чути звуки вибухів. Сталось це під час масштабної повітряної тривоги. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

«Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!» – повідомили у Хмельницькій ОВА. 

Також про вибухи повідомляють на Львівщині. Голова Львівської ОВА закликає перейти в укриття. 

Нагадаємо, в Україні наразі триває повітряна тривога. Повідомляється про активність чотирьох бортів МіГ-31К.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

 

Теги: вибух Хмельниччина

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