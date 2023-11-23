Повітряні сили повідомили, на якому етапі зараз підготовка пілотів на F-16
Українські льотчики вже чекають на самостійні вильоти
Українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі на винищувачах F-16. Наразі українські льотчики підіймаються у небо з інструкторами. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Льотчики вже чекають на самостійні вильоти.
«Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось», – сказав він.
За словами Ігната, в українських пілотів «бойовий настрій», оскільки льотчики хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.
Раніше повідомлялося, що Пентагон надасть Україні запчастини для винищувачів F-16.
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