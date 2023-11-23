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Повітряні сили повідомили, на якому етапі зараз підготовка пілотів на F-16

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, на якому етапі зараз підготовка пілотів на F-16
фото ілютративне

Українські льотчики вже чекають на самостійні вильоти

Українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі на винищувачах F-16. Наразі українські льотчики підіймаються у небо з інструкторами. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Льотчики вже чекають на самостійні вильоти.

«Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось», – сказав він.

За словами Ігната, в українських пілотів «бойовий настрій», оскільки льотчики хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.

Раніше повідомлялося, що Пентагон надасть Україні запчастини для винищувачів F-16.

Теги: війна винищувач

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