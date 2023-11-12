Ексдиректор ЦРУ припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі

Девід Петреус зазначив, що F-16 могли б змінити перебіг війни

Колишній директор головного розвідувального управління при уряді США (ЦРУ) Девід Петреус зазначив, що американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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«Дуже важливим стане надання F-16, які, ймовірно, цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та СУ на F-16», – зазначив він.

Нагадаємо, українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі.

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Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16.

Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.

На територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський.