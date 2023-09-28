Повітряні сили повідомили про особливості нічної атаки

Окупанти вночі запустили 44 дрони

Цієї ночі російські окупанти вкотре влаштували потужну атаку по Україні. Про її особливість розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Цієї ночі була не рекордна кількість безпілотників. Було й більше. Але 44 це близько півсотні й доволі потужна атака. 34 знищено плюс безпілотники оперативно-тактичного рівня минулої доби, шість таких збито», – розповів він.

За словами спікера, ворог більш інтенсивно почав застосовувати ударні БПЛА типу «Шахед» та інших типів. На жаль ворог наразі має можливості виготовляти й власну продукцію стосовно ударних безпілотників.

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«Тому в цьому плані є дійсно нові виклики та загрози. Ми маємо на них реагувати. Відповідно застосовувати засоби протидії, які можемо собі дозволити на цей час», – додав він.

Військовий не виключає, що «тема ППО завжди буде топовою», бо «ворог, можливо, буде й надалі тероризувати нашу і критичну інфраструктуру, і паливно-енергетичний сектор й інші об’єкти».

Коментуючи безпілотники оперативно-тактичного рівня, Ігнат назвав їх «дуже небезпечною річчю».

«Ми розуміємо, що вони фактично «висять» цілодобово на лінії бойового зіткнення і навіть в тилу. Мається на увазі міста Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Там часто спостерігаються БПЛА. Це малошвидкісна, малопомітна та малорозмірна ціль. Дуже важко їх знищувати, небезпека від них дуже серйозна. Оскільки потім до того БПЛА може прилетіти «Ланцет», – додав він.

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Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.